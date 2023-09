Valuta: euro duikt weer weg Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag ruim onder de 1,06 dollar op basis van een cocktail aan factoren. Om te beginnen toonde een voorzitter van een regionale Fed dinsdag zich nogal krachtdadig in zijn uitlatingen over het rentebeleid", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Daarnaast speelt de hoge tienjaarsrente in de VS en een beetje risk off-sentiment de euro ook parten", voegde Mevissen toe. Voorzitter van de Fed van Minneapolis Neel Kashkari gaf dinsdag aan dat nog één renteverhoging van 25 basispunten door de Fed niet voldoende zal zijn om de inflatie terug te dringen naar de doelstelling van de Fed van 2 procent. De inflatie van 3,7 procent in augustus is wat hem betreft nog een flink stuk van het gewenste niveau verwijderd. Volgens de voorzitter is de inflatie vooral omlaag gekomen als gevolg van een normalisering in de aanvoerketen en doordat mensen na corona weer aan het werk zijn gegaan, en dus niet door het monetaire beleid. Mevissen verwacht voor vandaag geen majeure verschuivingen in de valutamarkt, maar weet dat de relatieve rust donderdag en vrijdag verstoord kan worden door inflatiecijfers uit de eurozone en de VS. Vanochtend bleek het Duitse consumentenvertrouwen voor oktober verder zijn gedaald naar 26,5 negatief, van 25,6 negatief in september. De verwachting lag op 26,0 negatief. Het Franse consumentvertrouwen stond ook onder druk, en daalde van 85 in augustus naar 83 deze maand. De verwachting was dat het vertrouwen stabiel zou blijven. De macro-economische agenda van woensdag bevat de Amerikaanse orders voor duurzame goederen en de wekelijkse olievoorraden van VS. De euro noteerde woensdag 0,1 procent lager op 1,0559 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8691 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,1 procent en noteerde op 1,2148 dollar. Bron: ABM Financial News

