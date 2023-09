Goldman Sachs groter in Adyen

Ja, heel veel aandelen hebben de laatste tijd rake klappen gekregen en Adyen is wel 1 van de grote slachtoffers, toch is het zelfs nu nog een duur aandeel en ook nog eens zonder 1 stuivertje dividend!!

Ze hebben het nogal eens over een komende rally, maar voorlopig is de boel gestaag aan het zakken en dat is niet zo verwonderlijk ook, de alternatieven voor de beurs worden met de dag mooier, in Amerika staat de 10jaarsrente al op 4,5%, de 2jaars, nog hoger, daarbij komt, dat de politiek, met den dag beursvijandiger wordt en arme beleggertjes volledig wil kaal plukken, terwijl ze zichzelf giga inkomens toekennen en dat voor heel vaak, dom en oeverloos gezwam, het enigste waar ze zeer bedreven in zijn, momenteel, is elkaar een hak zetten!!

De AEX verspeelde opnieuw punten, nu verloor de index 1,54%, als ik daar naar kijk, dan ben ik nog niet zo''n hele grote prutser, ik moest 0,6% laten gaan, maar dat is ook al niet gezellig!!

Ik had maar 1 groene jongen in de aanbieding en dat was kantje boord, alleen Shell toverde een giga plus van 0,08% op het bord, de olie en ik denk komende tijd ook het gas, worden schaarser en duurder, terwijl we het gewoon nog broodnodig hebben, klimaatridders vergeten, dat hun fiets alleen maar gemaakt kan worden, met behulp van olie en gas, ik denk, dat India en China zoveel van dat spul nodig hebben, dat wij, achteraan in de rij, weer de hoofdprijs gaan betalen, de Telegraaf meldt vanmorgen, dat Groningen helemaal op slot gaat, alleen nog voor hoge nood, nu dit hele verhaal pakt zeer waarschijnlijk gunstig uit voor Shell; topprijzen voor hun producten!!

Unilever draaide het kleinste verlies, die kelderde 0,62%, al is ook dit defensieve fonds, tegenwoordig een speelbal van alle soorten speculanten en schijnbeleggers!!

Aperam daalde 3x zoveel met een min van1,95% en gisteravond kwam er een bericht, dat de koers van Aperam zeker geen goed zal gaan doen, de niet slechte vooruitzichten voor kw3 verdampen bijna volledig, de kwakkelende markt raakt Aperam, midscheeps, lichtpuntje; het Duitse industriecijfer, het belangrijkste, ging weer wat omhoog, 2e lichtpuntje, India en China gaan ook de grondstoffenmarkt leeg zuigen en zullen voor prijsherstel gaan zorgen, 3e lichtpuntje; Dalm heeft de prijzen van RVS en Aluminium met 11% verhoogd en dat doen ze alleen maar, als ze een langduriger betere markt zien, Aperam zit klimaatvriendelijk goed in de recykling!!

Besi was weer de gebeten hond bij de chippers, hij daalde het meeste met 2,46% verlies, of een kleine aankoop, beneden de 90€ een slimme zet was, weet ik ook niet, de tijd zal het leren!!

KPN was ook nogal een krolse kat, hij sprong elke keer de verkeerde kant op, die sprong omhoog, die zeker komt, duurt net zolang als het aanleggen van glasvezel, KPN verloor 2,5%!!

ING was hekkensluiter, ons vriendje Robby wil de bankjes, voor de winter tot op hun naakte botten uitkleden, zodat zij voor die altijd mega dure plannetjes, die nooit wat positiefs opleveren, van onze linkse broeders opdraaien, ING ging op een zwaar negatieve koersrente van 5,28%!!

Vandaag sloten en dergelijke, want volgende week begint de dijkschouw en met deze koersen, ook nog eens een flinke boete, dat schiet niet op!!

Morgen een tripje naar de buren maken, daar komt een Herder, die de laatste tijd, mijns inziens, volledig terecht, aan de weg heeft getimmerd, graag ga ik eens bij hem luisteren, temeer omdat het een Doopdienst is, dan staan er altijd een paar mooie Bovenstemmers, rondom dit ontroerende gebeuren, er wordt daar nog heerlijk rustig gezongen, dus zal het wel weer genieten worden!!

Maandag hoop ik op een draai naar boven, maar de wens zal wel de vader van de gedachte zijn, want alles overziende, op de beurs, wordt ik steeds somberder, de Amerikaanse staatsschuld rijst met 850 miljoen dollar per dag, je kunt toch wel op je klompen aanvoelen, waar dit met almaar stijgende rente naar toe gaat, ik zet maar vast mijn koptelefoon op, denk ik, anders loop je gehoorschade op, van de megagiga klap die dit gaat veroorzaken!!, SJALOOM!!!