Brussel legt Intel toch boete op

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft Intel alsnog een boete opgelegd van circa 376,4 miljoen euro voor het misbruiken van zijn marktpositie in het verleden. Dit maakte Brussel vrijdag bekend. Intel zou zijn positie op de markt voor computerchips misbruikt hebben door computerfabrikanten kortingen te bieden op de x86, waarmee het concurrenten benadeelde. Daar kreeg Intel al in 2009 een boete voor van 1,06 miljard euro, die de chipreus uiteindelijk niet hoefde te betalen omdat er te weinig bewijs was. Wel oordeelde Brussel in 2022 dat Intel computerfabrikanten betaalde om productlanceringen met x86-chips van concurrenten uit te stellen of stop te zetten. Het was toen onduidelijk welk deel van de totale boete alleen betrekking had op deze activiteiten. Inmiddels heeft de Europese Commissie die bepaalt op 376,4 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

