Beursblik: volumedruk AkzoNobel houdt aan

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft in juli en augustus de volumes wat onder druk zien staan. Dit bleek na een gesprek dat JPMorgan organiseerde met CEO Gregoire Poux-Guillaume. In een rapport van de zakenbank, stelden de analisten dat de topman aangaf dat de volumes in juli en augustus met een procent daalden op jaarbasis. De verfvolumes bleven vlak, terwijl die bij industriële coatings met enkele procenten daalden. "Dit was wat slechter dan waar Akzo zelf rekening mee hield aan het begin van het kwartaal", aldus JPMorgan. Wel zou de topman gezegd hebben dat de prijzen op groepsniveau wat gunstiger waren dan verwacht, ondanks hogere prijzen en margedruk in China. Uit dit land haalt Akzo circa 15 procent van de omzet. De topman handhaafde verder de outlook voor het derde kwartaal van een aangepaste EBIT die iets hoger zal zijn dan in het tweede kwartaal. Ook mikt Poux-Guillaume op een groei van de volumes en de marges in 2024. De consensus samengesteld door Bloomberg houdt volgens de bank momenteel rekening met een EBIT-groei van 19 procent in 2024. JPMorgan stelde zijn taxaties voor de aangepaste EBIT in het derde kwartaal met 4 procent neerwaarts bij tot 323 miljoen euro. Dat is 5 procent onder de analistenconsensus die Akzo zelf samenstelde. Verder liet de bank de taxaties voor de komende periodes ongewijzigd. JPMorgan heeft een Onderwogen advies op AkzoNobel met een koersdoel van 68,50 euro. Het aandeel daalde donderdag met 0,8 procent tot 69,16 euro. Bron: ABM Financial News

