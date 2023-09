Adyen in zee met True Alliance

(ABM FN-Dow Jones) Adyen levert zijn betaaldiensten aan True Alliance, een grote verkoper en distributeur van mode-, sport- en outdoor-artikelen in Australië en Nieuw-Zeeland. Dat maakte het Amsterdamse betaalbedrijf donderdag bekend.

Adyen gaat voor alle merken van True Alliance de betalingen verwerken, zowel in de winkels als online.

De betaaltechnologie van Adyen is al uitgerold over alle negentien merken van het bedrijf, dat hierdoor het aantal fraudegevallen heeft zien dalen tot bijna nul. "We zullen naar verwachting 1,2 miljoen Australische dollar per jaar besparen alleen door naar Adyen over te stappen", aldus Noel David van True Alliance.

True Alliance heeft negentien merken in portefeuille, waaronder Lacoste, Speedo, The North Face, Under Armour, Lee en Wrangler. Het bedrijf is één van de grootste detailhandelaren en distributeurs in Australië en Nieuw-Zeeland.

Adyen meldde geen financiële details.