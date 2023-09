Fertiglobe wil samenwerken met AD Ports Group Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Fertiglobe, een strategische samenwerking tussen ADNOC en OCI Global, heeft maandagochtend aangekondigd dat het een niet-bindende intentieverklaring heeft ondertekend met AD Ports Group, om de logistiek en de toeleveringsketen te onderzoeken voor mogelijkheden voor de opslag en verzending van ureum en ammoniak in havens in Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten. Financiële details werden niet gemeld. Bron: ABM Financial News

