OCI gaat samenwerking aan met ZeroParks

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft vrijdag na een concurrerend biedingsproces een overeenkomst bereikt om vanaf 2025 groene waterstof af te nemen van ZeroParks. Dit maakte OCI vrijdagochtend bekend. Dankzij de overeenkomst kan OCI de productiecapaciteit voor groene ammoniak aanzienlijk opschalen tot ongeveer 160.000 ton per jaar in Beaumont, Texas. Een eerste groene waterstofproject, ZeroPark I, zal in twee fasen online komen. In de eerste fase in 2025 kan OCI ongeveer 80.000 ton groene ammoniak per jaar produceren. De tweede fase start in 2026 en kan leiden tot een verdubbeling van de productiecapaciteit tot 160.000 ton per jaar. Het aandeel OCI noteerde vrijdagochtend 0,8 procent hoger op 26,44 euro. Bron: ABM Financial News

