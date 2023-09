AEX zet opmars voort in nasleep rentebesluit ECB

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wijzen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van meer dan een half procent.

Donderdag sloot de AEX met 1,3 procent op 744,46 punten al flink hoger na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De Euro Stoxx 50 index won 1,5 procent.

De ECB verhoogde donderdag de depositorente met 25 basispunten naar 4,00 procent. Het was alweer de tiende renteverhoging op rij en niet eerder, sinds de oprichting van de ECB in 1998, stond de rente op zo’n hoog niveau.

De markt was vooraf flink verdeeld over de vraag of de rente verhoogd zou worden, met het oog op de kwakkelende economie, en de aandelenmarkten noteerden in aanloop naar het besluit dan ook terughoudend.

De opluchting op de beurzen na het besluit werd onder meer ingegeven door voorzitter Christine Lagarde, die in de persconferentie na afloop meerdere keren benadrukte dat de rente nu hoog genoeg is om de inflatie in de eurozone in te dammen. De inflatie is op jaarbasis ongeveer gehalveerd, maar nog wel altijd te hoog.

Econoom Carsten Brzeski van ING acht verdere renteverhogingen nu "hoogst onwaarschijnlijk".

Op de valutamarkten werd het mogelijke einde van de verkrappingscyclus snel verdisconteerd, met een daling van de euro ten opzichte van de dollar met ongeveer een procent, naar een koers van 1,0652 vanochtend.

Het sentiment kreeg donderdag ook een duwtje in de rug door sterke macro-economische data uit de VS, waar de detailhandelsverkopen, een belangrijke motor voor de Amerikaanse economie, in augustus harder bleken gestegen dan verwacht, met 0,6 procent op maandbasis.

De markten lijken niet te anticiperen op nog een renteverhoging door de Federal Reserve volgende week. De kans hierop wordt momenteel geschat op slechts 3 procent.

Het sentiment op Wall Street was donderdagavond positief, zij het niet zo uitbundig als in Europa eerder op de handelsdag. De S&P 500 index en de Nasdaq sloten beide 0,8 procent hoger.

Veel aandacht ging in New York uit naar de beursgang van het Britse chipbedrijf Arm. De aandelen gingen voor 51 dollar per stuk naar de beurs om vervolgens te openen op 56,25 dollar. In de loop van de handelsdag werden de winsten uitgebreid naar een slotkoers van 63,59 dollar, een stijging van ongeveer 25 procent. Ook in de handel nabeurs zette de koersstijging door.

Een kanttekening was wel dat er maar weinig stukken beschikbaar waren om te verhandelen. Zo plaatste eigenaar Softbank maar 10 procent van zijn aandelen en een deel van die stukken kwam ook nog eens in vaste handen, van klanten zoals Apple, Google en Nvidia, waardoor de schaarste van aandelen de volatiliteit kon aanwakkeren.

Ook in Azië is het sentiment vanochtend positief, geholpen door een stijging van de Chinese detailhandelsverkopen in augustus met 4,6 procent op jaarbasis, waar werd gerekend op 3,5 procent, terwijl ook de stijging van de Chinese productie in augustus hoger uitviel dan voorzien.

De Hang Seng index in Hongkong klimt vanochtend ruim anderhalf procent, terwijl de beurs in Sydney bijna anderhalf procent bijschrijft. De Shanghai Composite komt daarentegen niet van zijn plaats.

De Amerikaanse olie-future wint vanochtend 0,8 procent op 90,90 dollar per vat. Donderdagavond sloot de WTI-future al bijna twee procent hoger, op de hoogste stand sinds november vorig jaar, ingegeven door voortdurende productieverlagingen door Saoedi-Arabië en Rusland, die bedoeld zijn om een krappere markt te creëren.

Beleggers hebben vandaag onder meer aandacht voor de Franse inflatie in augustus en het voorlopige Amerikaanse consumentenvertrouwen in september.

Bedrijfsnieuws

Heineken Mexico is van plan 430 miljoen euro te investeren in de oprichting van een nieuwe brouwerij in Yucatán.

Handelaar Bert van der Pol van Today’s Group wees op Morgan Stanley, die het koopadvies voor Universal Music Group herhaalde, en op Wolfe Research dat is begonnen met het volgen van ASML met een koopadvies.

Berenberg verlaagde het koersdoel voor NX Filtration van 16,00 naar 12,50 euro, maar handhaafde het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index en de Nasdaq sloten donderdag beide 0,8 procent hoger op 4.505,10 punten en 13.926,05 punten. De Dow Jones-index wist een procent bij te schrijven op 34.907,11 punten.