Onward gaat samenwerking aan met Lovell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Onward Medical is een samenwerking aangegaan met Lovell, een overheidsleverancier en externe logistieke dienstverlener die samenwerkt met meer dan honderd Amerikaanse zorgaanbieders. Dit maakte het medische technologiebedrijf woensdagavond bekend. De tweejarige distributieovereenkomst biedt Onward toegang tot de United States Veterans Health Administration, volgens Onward 's werelds grootste gezondheidszorgsysteem dat zorg biedt voor ruggenmergletsel. Ook krijgt het bedrijf toegang tot het US Department of Defense Military Health System, 's werelds grootste militaire gezondheidszorgaanbieder. Volgens de overeenkomst zal Lovell Onward-therapieën toevoegen aan haar relevante federale contracten zodra deze technologieën door de Amerikaanse Food and Drug Administration zijn goedgekeurd voor verkoop in de Verenigde Staten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.