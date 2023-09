Exor ziet intrinsieke waarde stijgen

(ABM FN-Dow Jones) Exor heeft in het afgelopen halfjaar de intrinsieke waarde zien stijgen. Dit meldde de investeerder met een notering aan het Damrak donderdagochtend.

De intrinsieke waarde van Exor bedroeg per 30 juni 34,2 miljard euro, goed voor een stijging van 22,8 procent over het afgelopen halfjaar. Daarmee deed de investeerder het beter dan de MSCI World Index. De beursgenoteerde belangen zorgden voor de verbetering in de intrinsieke waarde.

Per aandeel gaat het om een bedrag van 150,21 euro.

De nettoschuld bedroeg 0,1 miljard euro eind juni. Dat was 0,8 miljard euro positief eind 2022.

Exor liet ook weten dat het bestuur goedkeuring heeft gegeven voor een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 1 miljard euro. Tot 750 miljoen euro daarvan zal vandaag als een tender in de markt worden gezet. Exor is bereid hierbij een premie van maximaal 10 procent te betalen.

Onder de streep restte een winst van 2,2 miljard euro tegen 0,3 miljard euro een jaar eerder. Het ontving afgelopen halfjaar 815 miljoen euro aan dividenden tegen 794 miljoen euro een jaar eerder.

In het afgelopen halfjaar kocht de investeerder onder meer een belang in Philips en Lingotto. Voor het belang van 2,96 procent in Philips betaalde Exor 511 miljoen euro. Dankzij een deal met Goldman Sachs is dit belang inmiddels bijna 15 procent. Hoeveel hier is betaald, meldde de investeerder niet.

Ook kocht Exor de laatste 246 miljoen euro aan eigen aandelen in onder het inkoopprogramma van in totaal 500 miljoen euro. Dat inkoopprogramma werd in maart 2022 aangekondigd.

Exor heeft zijn grootste belang in Ferrari, gevolgd door Stellantis. Ook zit Exor in onder meer CNH Industrial, Iveco en Juventus.