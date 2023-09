Heijmans rondt overname Van Wanrooij af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans heeft de overname van Van Wanrooij vandaag definitief afgerond. Dit maakte de bouwer dinsdagmiddag bekend, nadat het op 3 augustus al goedkeuring kreeg van de ACM voor de transactie. Alle aandelen zijn inmiddels overgedragen. Na de overname zal de omzet van Heijmans op jaarbasis met circa 0,4 miljard euro, ofwel ruim 20 procent, stijgen en de werkvoorraad in vastgoedontwikkeling verdubbelt van circa 15.000 naar 29.000 nieuwbouwwoningen. De 220 medewerkers van Van Wanrooij versterken vanaf vandaag de Heijmans organisatie. Wel blijven beide ondernemingen voorlopig zelfstandig opereren. Bron: ABM Financial News

