ASML ontvangt exportvergunningen tot eind 2023

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft van de Nederlandse overheid op alle aanvragen voor een exportvergunning groen licht gekregen tot het einde van dit jaar. Dit bevestigde een woordvoerder van ASML donderdagmiddag aan ABM Financial News. Die vergunningen gelden voor alle landen, waaronder China, voor de meest geavanceerde DUV-systemen van ASML. Dat betreft de Twinscan NXT:2000i en daarboven, aldus de woordvoerder. Met deze vergunningen kan ASML volgens de woordvoerder aan al haar contractuele verplichtingen voldoen. Per 1 januari 2024 gelden deze vergunningen niet meer, en zal ASML deze opnieuw moeten aanvragen. De kans dat deze voor China voor de meest geavanceerde DUV-systemen opnieuw worden goedgekeurd, schat ASML als onwaarschijnlijk in. "En dat weten onze klanten ook", aldus de woordvoerder. Bron: ABM Financial News

