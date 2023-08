Beursblik: degelijke resultaten ASR Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland heeft in de eerste helft van dit jaar degelijke resultaten geboekt, waarbij er meer kapitaal werd gegenereerd dan verwacht. Dit oordeelde analist Jason Kalamboussis van ING woensdag in een rapport. ASR genereerde 414 miljoen euro aan kapitaal. Dat is minder dan de verwachte 418 miljoen euro. Maar de analist wijst op een eenmalige post van 26 miljoen euro. Hiervoor gecorrigeerd, deed ASR het wel beter dan verwacht. De solvabiliteit II-ratio zal, pro forma de deal met Aegon, nog steeds boven de 185 procent uitkomen, denkt de analist, een teken dat de originele doelstelling uit november van 190 procent nog steeds overeind blijft, ondanks de negatieve marktontwikkelingen. Wel vond Kalamboussis de gecombineerde ratio bij de schadetak tegenvallen. Verder wees de analist op de dividendverhoging met ruim 10 procent, zoals ook was voorzien. ING handhaafde het koopadvies op ASR met een koersdoel van 49,00 euro. Het aandeel leverde woensdag 1,4 procent in op 41,80 euro. Bron: ABM Financial News

