Economie eurozone krimpt sneller

(ABM FN-Dow Jones) De economie van de eurozone is in augustus nog harder gekrompen, door vooral een slechte prestatie in de dienstensector. Dit bleek woensdag uit voorlopige cijfers van S&P Global.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in augustus uit op 48,3 tegen 50,9 in juli. Dat is de laagste stand in 30 maanden. De verwachting van economen lag op een index van 50,5.

De inkoopmanagersindex voor de industrie bleek woensdag te zijn gestegen van 42,7 in juli naar 43,7 in augustus. Hiervoor was een index van 43,0 verwacht.

De samengestelde index daalde zo van 48,6 naar 47,0, het laagste niveau in 33 maanden. De prognose hield rekening met een index van 48,8.

Hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank wees erop dat de dienstensector in de eurozone nu ook "tekenen van verzwakking" laat zien. En vooral de Duitse dienstensector in augustus is hier debet aan. "Dit voedt de discussie of de Duitsland de zieke man van Europa is", aldus De la Rubia.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.