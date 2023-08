ING: sterk resultaat B&S Group Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: B&S

(ABM FN-Dow Jones) B&S Group heeft sterke resultaten behaald in de eerste helft van het jaar, gezien de uitdagende marktomstandigheden, hoewel de omzet iets tegenviel. Dit stelde ING maandag in een rapport. Analist Tijs Hollestelle wees op het EBITDA-resultaat van 42,2 miljoen euro, dat 35 procent hoger was dan hij had voorspeld. Liquor presteerde zwak, maar Food en Personal Care deden het aanzienlijk beter dan voorzien. Ook de outlook die B&S gaf, was boven verwachting, omdat het bedrijf in de tweede helft van het jaar een marginale omzetgroei voorziet en een EBITDA-marge van circa 5 procent voor 2023. Dit zou neerkomen op een EBITDA-resultaat van ongeveer 112 miljoen euro voor het hele jaar. ING verwacht een positieve marktreactie op deze vooruitblik, die positiever is dan de consensusverwachting bij Bloomberg van 105 miljoen euro en ook beter dan de 100 miljoen euro waar ING voorafgaand aan de cijfers van uitging. Hollestelle merkt verder op dat de nieuwe leiding van het bedrijf de governance volledig heeft geëvalueerd en strakkere controles op de bedrijfsvoering heeft ingevoerd. Het zal wel enige tijd duren voordat de reputatie van het aandeel bij de minderheidsaandeelhouders is hersteld, verwacht de analist. Daarom blijft het advies vooralsnog neutraal. Als de komende kwartalen de EBITDA-niveaus en de conversie in contanten gezond blijken, is er volgens Hollestelle een vrij groot opwaarts potentieel. ING heeft een koersdoel van 6,00 euro. Het aandeel noteerde maandag 2,7 procent lager op 3,81 euro. Bron: ABM Financial News

