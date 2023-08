Beursblik: B&S Group houdt last van inflatie

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) B&S Group heeft in de eerste zes maanden van 2023 vermoedelijk een hogere omzet behaald, maar in het tweede kwartaal is de groei waarschijnlijk wel flink afgenomen. Dit schreef ING in een vooruitblik op de cijfers, die maandag voorbeurs verschijnen.

ING rekent op een omzet van 1.076,6 miljoen euro in het eerste halfjaar, van ruim 983 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder en tegen 1.165 miljoen euro in de tweede jaarhelft van 2022.

Dit zou een groei betekenen van 9,5 procent op jaarbasis in de eerste zes maanden, tegen 11,4 procent in de tweede helft van 2022.

"B&S rapporteerde een zeer sterke autonome groei van maar liefst 12 procent in het eerste kwartaal van 2023, wat we deels toeschrijven aan een relatief gemakkelijke vergelijkingsbasis ten opzichte van een jaar eerder. In de eerste weken van 2022 waren veel Europese eindmarkten, die relevant zijn voor B&S, nog steeds op slot [vanwege corona]", aldus ING.

B&S wist de hoge inflatie de afgelopen kwartalen succesvol door te berekenen aan klanten.

"De kans is dat de vraag nu echter onder druk komt te staan door deze hogere prijzen", zei ING, dat rekent op een omzetgroei van slechts 4 procent in het tweede kwartaal.

De brutomarge is volgens ING gedaald van 14,2 procent in de tweede jaarhelft van 2022 tot 13,8 procent aan het eind van de eerste zes maanden van dit jaar.

Het EBITDA-resultaat komt volgens de prognose van ING uit op 31,2 miljoen euro, van 40,6 miljoen euro een jaar eerder en 50,2 miljoen euro in de tweede jaarhelft van 2022. De bijbehorende marge zou op jaarbasis zijn gedaald van 4,1 tot 2,9 procent.

De hoge inflatie is volgens ING ook terug te zien in de kosten van B&S, die in de eerste jaarhelft van 2023 vermoedelijk zijn opgelopen naar 117,5 miljoen euro, van 98,4 miljoen een jaar eerder.

Outlook

B&S verwacht dat de omzet dit jaar minder sterk zal groeien dan in 2022, terwijl de brutomarge iets zal verbeteren. Dat laatste zal worden bereikt door te focussen op omzet met hogere marges en minder op volumes, zei het bedrijf bij de kwartaalcijfers in mei.

ING verwacht daar geen grote verandering in bij de halfjaarcijfers. De analisten voorzien voor de tweede jaarhelft van 2023 een omzet van 1.226,6 miljoen euro, een groei van ruim 5 procent op jaarbasis.

De brutomarge zal volgens ING over heel 2023 uitkomen op 14,7 procent, van 14,1 procent in 2022.

"Het bedrijf benadrukt dat inflatietrends zowel het consumentengedrag als de personeelskosten bij B&S beïnvloeden, wat ook een belangrijke reden is waarom we vrij conservatief zijn in onze prognoses", aldus ING, dat een Houden advies heeft op B&S Group en een koersdoel van 6,00 euro.

Het aandeel noteerde donderdag licht hoger op 3,94 euro.