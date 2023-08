Beursblik: zwakke cijfers BAM Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) BAM heeft zwakke halfjaarcijfers geboekt. Dit stelde ING donderdag in een rapport. De aangepaste EBITDA kwam uit op 119,4 miljoen euro. Dat is 3,8 procent minder dan de verwachting van ING. ING wijst ook op het gewijzigde outlook. Voorheen verwachtte BAM nog een EBITDA-marge voor geheel 2023 van circa 5 procent. Nu voorziet de bouwer een marge van meer dan 4 procent. ING rekent op 4,5 procent. Als een verrassing komt dit niet, aldus ING, want de analistenconsensus zat voor de halfjaarcijfers al op 4,2 procent. "Maar de aandelenmarkt zal dit interpreteren als een neerwaartse aanpassing." "We wisten dat de weg naar herstel van BAM lang en hobbelig zou zijn en het persbericht vandaag onderstreept dat", aldus ING. ING verwacht dat de beurs zich naast de nieuwe outlook ook zal concentreren op de problematische projecten in Denemarken. Beleggers zullen proberen een idee te krijgen van de toekomstige risico's hiervan, aldus de bank. Dat gezegd hebbende, vindt ING het aandeel goedkoop, wat tot koopinteresse kan leiden als de aandelen vandaag te veel dalen. ING handhaaft dan ook het koopadvies met een koersdoel van 3,5 euro. Het aandeel daalt donderdag 4,4 procent naar 1,93 euro. Bron: ABM Financial News

