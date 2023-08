Beursblik: geen grote verrassingen bij Aegon Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) De halfjaarcijfers van Aegon bevatten geen grote verrassingen, alleen de solvabiliteit is wat mager. Dit concludeerde Citigroup in reactie op de resultaten. De solvabiliteit van de verzekeraar kwam eind juni uit op 202 procent, van 214 procent een jaar eerder en 208 procent aan het einde van 2022. Citi wees verder op de operationele kapitaalaanwas, die met 620 miljoen euro de consensus ruim overtrof. Dit was onder meer te danken aan gunstige Amerikaanse claims en een positief acceptatieverschil in het Verenigd Koninkrijk, volgens de analisten. De Amerikaanse bank ziet verder geen significante veranderingen in de lopende genormaliseerde run-rate. Citigroup heeft een Neutraal advies op Aegon. Het aandeel daalde donderdag in Amsterdam ruim 4 procent in een rode AEX die ruim een procent verloor. Bron: ABM Financial News

