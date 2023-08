Beursblik: solvabiliteit Aegon vermoedelijk gedaald

(ABM FN-Dow Jones) De solvabiliteit van Aegon is in het eerste halfjaar van 2023 vermoedelijk gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit blijkt uit een analistenconsensus die de verzekeraar zelf publiceerde.

De solvabiliteit van de groep wordt ingeschat op 208 procent, waar dat in dezelfde periode een jaar eerder nog 214 procent was. Ten opzichte van eind december 2022 zou sprake zijn van een stabilisering.

De analisten verwachten gemiddeld dat Aegon operationeel 562 miljoen euro aan kapitaal genereerde in de eerste zes maanden van het jaar. Na aftrek van kosten van de holding zou dit 436 miljoen euro zijn. Dit is de maatstaf die voor veel analisten de meest relevante is, in plaats van de nettowinst.

In het eerste kwartaal van dit jaar lag deze post op 292 miljoen euro of 227 miljoen euro na aftrek van kosten.

De consensus gaat verder uit van een vrije kasstroom van 301 miljoen euro en een liquide kapitaal op de holding van 1,34 miljard euro. Berenberg is zelfs nog iets positiever en verwacht dat Aegon eind juni op 1,4 miljard euro zat.

"Wij denken dat een dergelijk hoog niveau van kasmiddelen onze prognoses voor meer aandeleninkopen in de toekomst zou ondersteunen", aldus Berenberg. De Duitse bank rekent op een extra inkoopprogramma ter waarde van 200 miljoen euro in 2024 en nog eens 400 miljoen euro in 2025.

Begin juli kondigde Aegon al een omvangrijk aandeleninkoopprogramma aan van 1,5 miljard euro, nadat de fusie van de Nederlandse tak met ASR werd afgerond.

Outlook

Tijdens een beleggersdag eind juni maakte Aegon nieuwe doelstellingen bekend. In 2025 verwacht Aegon operationeel circa 1,2 miljard aan kapitaal te genereren, met een vrije kasstroom van ongeveer 800 miljoen euro. De vrije kasstroom komt in 2023 naar verwachting uit op 600 miljoen euro.

Berenberg zit daar boven en rekent op een vrije kasstroom van 800 miljoen euro in 2023, 1,0 miljard euro in 2024 en 1,1 miljard euro in 2025.

Aegon zet ook stappen om zijn Britse- en vermogensbeheeractiviteiten te verstevigen, meldde het eind juni. Verder wil de verzekeraar in de Verenigde Staten de leidende levens- en pensioenverzekeraar worden in de onderbediende markt voor middeninkomens.

Berenberg kijkt wel met een schuin oog vooruit naar de plannen in 2024 met de Britse tak. Als Aegon zou besluiten om hier de investeringen op te schroeven, zou dat de vrije kasstroom en dus ook de uitkeringen aan aandeelhouders onder druk kunnen zetten.

De dividenduitkering in 2025 zal naar verwachting uitkomen op 0,40 euro per aandeel, zei Aegon eind juni. Over 2023 bedraagt het uit te keren dividend 0,30 euro. In 2022 was dit nog 0,23 euro per aandeel.

Aegon opent donderdag voorbeurs de boeken. Dinsdag noteerde het aandeel bijna 2 procent lager op 4,96 euro.