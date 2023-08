AEX weet openingswinst niet vast te houden

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wist dinsdagochtend de openingswinst niet vast te houden. Rond de klok van half elf noteerde de AEX 0,8 procent lager op 760,29 punten.

Hoewel bij de opening de 'chippers' nog steun boden in navolging van de sterke prestaties van de Nasdaq maandagavond, sloeg de stemming snel om. Wellicht dat de alsmaar oplopende rentes hier mede debet aan zijn. Zo noteerde de Amerikaanse tienjaarsrente al boven de 4,2 procent en benaderde de Nederlandse evenknie de 3 procent.

Ook helpen de zorgen over China niet mee. Waren het gisteren nog de zorgen over de vastgoedsector en mogelijke wanbetalingen bij een paar grote Chinese vermogensbeheerders, vannacht volgden tegenvallende economische data. Zo bleek dat de detailhandelsverkopen in China in juli opnieuw minder hard zijn gestegen. De verkopen stegen afgelopen maand met 2,5 procent op jaarbasis, na een stijging van 3,1 procent in juni. In mei stegen de verkopen nog met 12,7 procent en in april zelfs met 18,4 procent.

Ook de Chinese industriële productie viel tegen. Die was in juli wel gestegen, maar minder hard dan een maand eerder en dan door economen voorzien. De productie steeg met 3,7 procent op jaarbasis, na een stijging van 4,4 procent in juni. Economen hadden voor juli gerekend op een stijging van 3,8 procent.

De eerste reactie van Beijing is er al. Er zijn twee belangrijke beleidsrentes verlaagd, wat suggereert dat de benchmarkrente van het land waarschijnlijk later deze maand ook zal dalen. De People's Bank of China injecteerde ook honderden miljarden yuans.

Volgens analist Simon Wiersma van ING zijn de tegenvallende cijfers geen verrassing. China kan het zich echter niet permitteren om nog verder te verzwakken. Dat zou tot grote sociale onrust kunnen leiden in het land waar onder andere de vastgoedsector al jaren voor financiële problemen zorgt, aldus de analist.

Beleggers reageren lauw op de cijfers en de lagere rentes en betwijfelen of dit de problemen in met name de vastgoedsector zal oplossen. Ook ING is er niet van overtuigd dat dit genoeg is om de economische groei in China weer aan te jagen. Meer en ingrijpendere maatregelen zijn nodig. Deze 'hap snap' van maatregelen vanochtend zijn niet genoeg om het vertrouwen van beleggers terug te winnen, denkt Wiersma.

Vanochtend werd ook bekend dat het vertrouwen onder Nederlandse ondernemers aan het begin van het derde kwartaal onverminderd negatief is. De vertrouwensindex noteerde op 8,3 negatief, vrijwel gelijk aan de stand drie maanden eerder. "De stemmingsindicator is in evenveel bedrijfstakken gestegen als gedaald, maar in bijna alle bedrijfstakken nog steeds negatief", aldus het CBS. De verwachtingen over de inkooporders en de investeringen zijn lager dan een jaar geleden.

De prijs voor een vat ruwe olie is maandag lager gesloten, onder andere vanwege een sterkere dollar en de zorgen over China. Dit na de afgelopen zeven weken op weekbasis hoger gesloten te zijn. Vanochtend zijn de prijzen licht gedaald en kostte een vat Brentolie 86,01 dollar.

De euro/dollar noteerde dinsdagochtend 0,2 procent hoger op 1,0925.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won Philips opnieuw en kon 0,5 procent bijschrijven, nadat de koers maandag al flink profiteerde van het nieuws dat Exor een belang van 15 procent in Philips gekocht heeft.

Aegon verloor gedurende de ochtend verder terrein en koerste bijna 3 procent lager.

In de AMX gingen Alfen en TKH stevig onderuit en verloren respectievelijk 6,9 en 10,5 procent. Alfen verlaagde de omzetverwachting voor 2023 en TKH kwam met de halfjaarcijfers. De cijfers van TKH waren zwakker dan voorzien en dat gold volgens ING ook voor de afgegeven outlook. Zakenbank Jefferies wees erop dat de nieuwe outlook van Alfen onder de analistenconsensus ligt.

Inpost wist nog een klein plusje van 0,1 procent eruit te persen.

Ebusco won onder de kleinere aandelen 0,1 procent na een opdracht van Frankfurt Airport en Kendrion steeg 1,1 procent. Sif Holding sloot de gelederen met een verlies van 2,1 procent.