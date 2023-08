Beursblik: Barclays verhoogt koersdoel PostNL Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft dinsdag het koersdoel voor PostNL verhoogd van 1,42 naar 1,75 euro met een onveranderd Onderwogen advies. "Het positieve momentum houdt aan", concludeerden de analisten van Barclays na de kwartaalupdate van PostNL. ? "De EBIT in het tweede kwartaal was solide dankzij een sterkere groei van de pakketvolumes", aldus analist Marco Limite. Hij verhoogde zijn taxatie voor 2024 met 17 procent en voor 2025 met 15 procent. Met 125 miljoen euro voor 2023 zit Limite aan de bovenkant van de outlook van PostNL. Voor 2023 wordt door het postbedrijf een genormaliseerde EBIT verwacht van 100 tot 130 miljoen euro. Dit is een verhoging van de 70 tot 100 miljoen euro waarop PostNL aanvankelijk rekende. Limite ziet op dit moment weinig zaken die de koers van PostNL lager kunnen zetten. Maar omdat het aandeel stevig gewaardeerd is, handhaaft de analist het Onderwogen advies. Het aandeel daalde dinsdag 2,7 procent naar 1,96 euro. Bron: ABM Financial News

