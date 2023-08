ACM geeft groen licht voor overname Van Wanrooij door Heijmans Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) De Autoriteit Consument & Markt heeft donderdag goedkeuring verleend voor de overname van Van Wanrooij door Heijmans. Op 21 juni kondigde Heijmans het voornemen aan om Van Wanrooij over te nemen, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van deze transactie door de ACM Momenteel ronden partijen de finale formaliteiten af om over te kunnen gaan tot afronding van de transactie. Deze afronding wordt in de eerste helft van september verwacht. De overname verhoogt onder meer Heijmans’ ontwikkelcapaciteit met 1.000 tot 1.500 woningen op jaarbasis naar 3.000 tot 4.000 woningen. De bouw- en ontwikkelactiviteiten voegen naar verwachting van Heijmans 30 tot 40 miljoen euro onderliggende EBITDA per jaar toe op de korte termijn en 50 tot 70 miljoen euro op de middellange termijn. Daarnaast draagt de overname volgens de bouwer vanaf dag één bij aan de winst per aandeel en de operationele cashflow van Heijmans. De ondernemingswaarde van Van Wanrooij werd vastgesteld op 298 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.