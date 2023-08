Beursblik: resultaten OCI iets beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een iets hoger dan voorziene aangepaste EBITDA geboekt. Dit stelden analisten van Jefferies woensdag in een rapport. De aangepaste EBITDA kwam uit op 326 miljoen dollar, waar Jefferies mikte op 310 miljoen dollar. De consensus mikte evenwel op 333 miljoen dollar. Jefferies merkte op dat OCI geen concrete uitspraken deed over de verwachtingen voor de rest van het jaar, maar wel dat het bedrijf ziet dat de bodem in de stikstofprijzen achter de rug is en dat er in het lopende kwartaal een herstel plaatsvindt, dankzij een aantrekkende vraag. OCI wil een dividend uitkeren van 0,85 euro per aandeel, waar Jefferies ook op mikte. De consensus had evenwel op een hoger dividend van 1,23 euro gerekend. Jefferies heeft een Houden advies op OCI met een koersdoel van 25,00 euro. Het aandeel sloot dinsdag op 24,90 euro. Bron: ABM Financial News

