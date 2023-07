Beursblik: cijfers Flow Traders conform waarschuwing Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft in het tweede kwartaal van dit jaar zwak gepresteerd, vanwege zeer uitdagende marktomstandigheden. Dit stelde analist Michael Roeg van Degroof Petercam vrijdag in een rapport. De resultaten waren volgens Roeg grofweg in lijn met een update die het bedrijf eerder deze maand gaf. "Voor het lopende derde kwartaal verwachten we een normalisering van de handelsvolumes en volatiliteit, maar we verwachten geen terugkeer naar de zeer sterke prestaties van eerdere kwartalen met handelsinkomsten van 110 miljoen euro of meer“, aldus Roeg. Roeg gaat zijn taxaties aanpassen na het kwartaalrapport van Flow Traders. De analist handhaafde vooralsnog het Houden advies op de flitshandelaar met een koersdoel van 20,00 euro. Het aandeel Flow Traders koerste vrijdagochtend 1,3 procent lager op 19,46 euro. Bron: ABM Financial News

