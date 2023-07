Winst Flow Traders verdampt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft in het tweede kwartaal van 2023 de winst zien verdampen, waar begin deze maand al voor werd gewaarschuwd. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de flitshandelaar. De nettowinst daalde op jaarbasis van 26,1 miljoen naar 0,4 miljoen euro. De genormaliseerde netto handelsinkomsten daalden daarnaast van 83,7 miljoen euro naar 49,5 miljoen euro. Begin deze maand waarschuwde de flitshandelaar er al voor dat de genormaliseerde netto handelsinkomsten in het tweede kwartaal ruimschoots zouden halveren tot 49 miljoen euro. Flow Traders waarschuwde eerder voor de moeilijke marktomstandigheden in het tweede kwartaal. "De combinatie van dalende volumes en volatiliteit afgelopen kwartaal betekent dat de impact op onze omzet groter is dan deze twee maatstaven afzonderlijk", aldus Flow Traders . Volgens de flitshandelaar is er evenwel geen sprake van een trend, maar van een cyclische fase. Afgelopen jaar profiteerde Flow Traders juist nog van een sterk opgelopen volatiliteit, door onder meer de Russische inval in Oekraïne. De waarde van de handel in ETF’s daalde op jaarbasis met 26 procent. De operationele uitgaven, flink beïnvloed door uitkeringen van bonussen, daalden in de verslagperiode van 49,7 miljoen euro naar 42,3 miljoen euro. Vooruitblikkend verwacht de flitshandelaar dat de genormaliseerde vaste bedrijfskosten in 2023 tussen 175 miljoen euro en 185 miljoen euro zullen liggen, en dat het personeelsbestand voor het jaar min of meer gelijk zal blijven, in lijn met de eerder afgegeven verwachting. Het interim dividend is vastgesteld op 0,30 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

