Beursblik: Degroof Petercam haalt AMG van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het advies voor het aandeel AMG verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel ging van 58,00 naar 50,00 euro. Dat bleek donderdag uit een rapport. Het tweede kwartaal was iets beter dan verwacht, maar AMG verlaagde zijn vooruitzichten voor het EBITDA-resultaat in 2023 van meer dan 400 miljoen naar 350 miljoen tot 380 miljoen dollar. De prijzen voor zeldzame grondstoffen zullen in de tweede helft van het jaar substantieel lager zijn, met name van lithium, meldde het bedrijf. Degroof Petercam blijft positief over de groeiplannen, maar analist Frank Claassen denkt dat het nu tijd is voor een pauze nadat het aandeel dit jaar 34 procent steeg. Daarom wordt het koopadvies geschrapt. AMG noteerde donderdag 11,5 procent lager op 41,65 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.