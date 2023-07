Update: weinig verandering bij de Fed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve heeft woensdag de rente, zoals verwacht, met 25 basispunten verhoogd, maar de veranderingen in de verklaring van de Amerikaanse centrale bank zijn minimaal. Dit zegt marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdagavond tegen ABM Financial News. "De beoordeling van het economische groeitempo is verbeterd van 'bescheiden' naar 'gematigd'", aldus Marey. "Dus nu is het wachten op wat Powell te zeggen heeft…" Maar Marey denkt niet dat de Fed bij de volgende vergadering de rente opnieuw zal verhogen. "Tenzij hij zich daar vanavond sterk voor uitspreekt. Maar met nog twee rondes aan data te gaan, dat wil zeggen twee banenrapporten, twee CPI's en 2 PCE's, zou dat voorbarig zijn." Waarschijnlijk spreekt Powell zo van "more moderate pace", en gebruikt de Fed september "om de data nog even goed aan te kijken en dan pas in november te beslissen", voorziet Marey. De CME FedWatch Tool denkt dat de kans dat de Fed bij de volgende vergadering de rente ongemoeid laat, 77 procent is. Kort voor het rentebesluit noteerde de euro/dollar op 1,1063. De Amerikaanse tienjaarsrente stond op 3,891 procent. Na het besluit was dit 1,1095 en 3,861 procent. Update: om dollar en rente toe te voegen. Bron: ABM Financial News

