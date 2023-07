Update: meer winst voor KPN Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft in het tweede kwartaal onverwacht meer winst geboekt, dankzij groei van de inkomsten bij alle onderdelen, terwijl ook de verkoopafdeling goed draaide. Dat maakte het bedrijf maandag bekend. "We blijven goede voortgang boeken met onze strategie Accelerate to Grow", zei CEO Joost Farwerck. De nettowinst steeg met 16 procent, van 186 miljoen naar 216 miljoen euro. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op een daling van 4,4 procent tot 178 miljoen euro. Het aangepaste EBITDA-resultaat bleef zoals verwacht nagenoeg gelijk op 596 miljoen euro. De inkomsten stegen daarnaast zoals verwacht met krap twee procent tot 1,331 miljard euro.



Bij Business service stegen de inkomsten met 4,5 procent op jaarbasis en bij Consumer Service was dit 1,3 procent, dankzij mobiele telefonie, dat 5,3 procent meer omzet boekte. De krimp bij vaste lijn was met 0,4 procent minder groot. "We zagen bemoedigende basisontwikkelingen over de hele linie", aldus Farwerck, "aangejaagd door betere commercie en een sterke uitvoering." KPN handhaafde zijn outlook voor de aangepaste EBITDA van circa 2,41 miljard euro in 2023. Ook de verwachte investeringen blijven 1,2 miljard euro en de vrije kasstroom moet nog steeds uitkomen rond 870 miljoen dollar dit jaar. ING reageerde positief en sprak van een mooie beweging in de verkoop, sterke uitrol van glasvezel en een meevallend resultaat. De omzetten bij de onderdelen Consumer en Business vielen wel iets tegen, volgens ING, terwijl Wholesale het juist iets beter deed dan verwacht. ING heeft een Houden advies op KPN. De analist is vooral te spreken over de aanwas van meer dan 31.000 particuliere abonnees, die in het eerste kwartaal nog bleef steken op 11.000. Breedband kreeg er 14.000 bij tegen een daling van 7.000 in het eerste kwartaal. Wholesale breedband was goed voor een plus van 10.000. De meer dan 184.000 nieuwe aansluitingen op het glasvezelnetwerk stellen gerust, aldus ING, nadat KPN de ambities verlaagde tot 600.000 per jaar. Degroof Petercam sprak van "relatief comfortabele resultaten", hoewel het EBITDA-resultaat iets lager uitviel dan verwacht. De analist merkt op dat KPN niet alleen zijn winstverwachtingen handhaafde maar zelfs het voorbehoud over inflatie en kosten wegliet. Het aandeel KPN stond maandag 0,5 procent hoger op 3,30 euro.



