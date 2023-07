Ryanair verlaagt outlook

(ABM FN-Dow Jones) Ryanair verlaagt de outlook voor het passagiersvervoer voor heel het boekjaar, als gevolg van een vertraging in de leveringen van Boeing-vliegtuigen. Dit meldde de Ierse prijsvechter maandagochtend bij het openen van de boeken.



Ryanair verwachtte eerder nog dat het 185 miljoen passagiers zou vervoeren in het lopende boekjaar 2024, maar heeft die outlook nu verlaagd tot 183,5 miljoen.



De budgetmaatschappij wijst niet alleen op de onzekerheid over de leveringen van Boeings in het tweede halfjaar, maar ook op een aanzienlijk hogere brandstofrekening, die 1 miljard euro hoger zal liggen dan vorig jaar, volatiele olieprijzen voor niet-gehedgde brandstof en het risico van krappere consumentenbestedingen deze winter.



Daardoor is er een zeer beperkte zichtbaarheid in het tweede halfjaar, aldus Ryanair, dat wel "voorzichtig optimistisch" is dat de winst na belastingen dit jaar "iets hoger" zal zijn dan in het boekjaar 2023. Het bedrijf geeft echter geen concrete outlook af.



"We hopen dat te kunnen doen bij onze halfjaarcijfers in november", aldus het bedrijf.



In het eerste kwartaal verbeterde de omzet met 40 procent op jaarbasis naar 3,65 miljard euro. Het passagiersvervoer nam op jaarbasis met 11 procent toe naar 50,4 miljoen en de gemiddelde ticketprijs steeg met 42 procent naar 49 euro.



De kosten liepen ook op, met 23 procent naar ruim 2,9 miljard euro. Naast hogere loonkosten, namen ook de brandstofkosten toe, volgens Ryanair, met 30 procent.



De winst verbeterde fors, met 290 procent op jaarbasis naar 663 miljoen euro, of 58,22 euro per aandeel. Die stijging verklaarde Ryanair door een gunstige vergelijkingsbasis dit jaar ten opzichte van het eerste kwartaal een jaar eerder, toen het luchtvaartvervoer onder meer de impact voelde van de Russische invasie van Oekraïne.



Het aandeel Ryanair noteerde maandagochtend 6,5 procent lager op de Londense beurs.

Bron: ABM Financial News