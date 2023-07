AEX vlak van start gegaan, ASML en ASMI dalen verder

De kop is verrassend. Ja ASML daalt verder ....0,05% ASML moet je niet per dag/kwartaal kijken. Ik vertrouw (bijna blindelings) ASML als organisatie. Ze leveren precies wat ze zeggen een lange termijn visie!

Kan het 2e kamer/kabinet nog wel een voorbeeld aan hebben die regeren per dag/hype, Ga eens langs in Veldhoven hoe ze dat doen verder kijken dan 1 dag.

Disclaimer ik zit Long in ASML ooit gekocht voor 75 euro. De kop had eerder DSM daalt steeds verder met nu 3%