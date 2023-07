Winst TSMC hoger dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TSMC

(ABM FN-Dow Jones) Taiwan Semiconductor Manufacturing zag de winst het afgelopen kwartaal onder druk staan, maar overtrof wel de verwachtingen van analisten. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Taiwanese fabrikant van halfgeleiders en de belangrijkste klant van ASML. De nettowinst daalde op jaarbasis door een lagere omzet en marge met 23 procent naar krap 182 miljard Taiwanese dollar, ofwel omgerekend circa 5,2 miljard euro. Analisten gepolst door Refinitiv rekenden vooraf op een winst van ruim 173 miljard Taiwanese dollar. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal daalde de nettowinst met 12 procent. De omzet stond op jaarbasis met 10 procent onder druk en deze kwam uit op krap 481 miljard Taiwanese dollar. De winstmarge daalde in deze periode met 7,1 procentpunt naar 42,0 procent. TSMC kampte met een terugval van de omzet vanwege een hoge mate van voorraadvorming bij klanten. Dit volgde weer op een periode van sterke expansie toen de pandemie de vraag naar apparaten, zoals smartphones en datacenters, aanjoeg. Zo daalde de omzet uit smartphones op kwartaalbasis met negen procent. Apple is een grote klant van 's werelds grootste chipproducent. Tot slot meldde het concern dat Amerika goed was voor 66 procent van de totale omzet. China was verantwoordelijk voor 15 procent van de omzet, ten opzichte van 12 procent in het voorafgaande kwartaal. Bron: ABM Financial News

