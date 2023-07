KBC verhoogt koersdoel ASML fors Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft woensdag het koersdoel voor ASML verhoogd van 570,00 naar 655,00 euro bij handhaving van het Houden advies. De fabrikant van halfgeleiderapparatuur profiteert volop van Chinese klanten, aldus KBC. De nettowinst steeg met 35 procent op jaarbasis tot 1,9 miljard euro, dankzij een omzetsprong van 28 procent tot 6,9 miljard euro. Analisten mikten eerder op 1,82 miljard euro winst en 6,74 miljard euro omzet. De groep trok dankzij de sterke vraag naar ArF immersietools de omzetverwachting voor 2023 op van 25 naar 30 procent. Als gevolg paste de Belgische zakenbank de ramingen aan voor boekjaar 2023 en daarna. Het aandeel ASML noteerde woensdagochtend onveranderd op 663,80 euro. Bron: ABM Financial News

