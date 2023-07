Beursblik: ING handhaaft houden advies TomTom Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) TomTom rapporteerde maandagochtend een relatief sterke update over het tweede kwartaal, aldus de analisten van ING. De resultaten bij de divisie Automotive waren iets beter dan verwacht. De afdeling Enterprise presteerde conform verwachting en was er een sterker dan verwacht resultaat bij het onderdeel Klant, aldus ING. De onderliggende brutomarge was in lijn met de verwachtingen, maar de uitgaven waren iets hoger dan verwacht. Al met al resulteerde dit in een kleine EBITDA-winst van 8 miljoen euro, waar 5 miljoen euro werd verwacht. TomTom verhoogde de omzetverwachting voor geheel 2023 met circa 5 procent en houdt ook rekening met een hogere vrije kasstroom, circa 5 procent ten opzichte van omzet. ING verwacht dat de consensus voor de omzet voor 2023 ongeveer 5 procent zal stijgen. De gemiddelde verwachting voor de EBITDA zal oplopen van 24 miljoen euro naar 30 miljoen euro naar aanleiding van deze resultaten. De analisten zien ook dat de verwachtingen dalen voor de productie van auto’s in 2024, wat ook de groei bij TomTom kan matigen. De groei zal in 2025 wel weer moeten aantrekken om de doelstelling van 600 miljoen euro omzet te bereiken. Het aandeel TomTom noteerde maandagochtend ruim 7 procent hoger op 7,75. Bron: ABM Financial News

