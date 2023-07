'ASML strenger beperkt in levering aan China' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML krijgt te maken met strengere beperkingen om met Chinese klanten te werken, wat wijst op een verdere escalatie in de relatie tussen Washington en Peking. Dit meldde persbureau Bloomberg. Nederlandse regels voor exportbeperking zullen naar verwachting ASML verbieden om onderhoud te plegen, reparaties uit te voeren of reserveonderdelen voor gecontroleerde apparatuur te leveren zonder goedkeuring van de overheid, aldus het persbureau. Die beperkingen houden verband met nieuwe regels die de regering reeds in juni publiceerde. Deze verbieden ASML vanaf september om zonder goedkeuring zijn EUV machines naar China te exporteren. Dit is op een na de meest geavanceerde technologie van ASML. Naast deze Nederlandse beperking zou Washington ook de verkoop van nog oudere DUV-lithografieapparatuur willen tegenhouden. De maatregelen komen bovenop de ingrijpende exportbeperkingen die de Amerikaanse regering China vorig jaar reeds oplegde en die dreigen de capaciteiten van Chinese halfgeleiderbedrijven te beperken. Bron: ABM Financial News

