Musk lanceert AI-bedrijf

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk kondigde woensdag aan dat hij een platform is gestart voor kunstmatige intelligentie, genaamd xAI. De CEO van Tesla en eigenaar van Twitter kondigde het nieuws aan via de microblog en socialnetwerksite. De startup zal volgens persbureau Reuters worden geleid door Musk, die meermaals heeft gezegd dat de ontwikkeling van AI moet worden stilgelegd en dat de sector regulering nodig heeft. "Aankondiging van de oprichting van @xAI om de realiteit te begrijpen", luidde de tweet van Musk. Bron: ABM Financial News

