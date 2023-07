Just Eat op verkooplijst Exane BNP Paribas Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Just Eat Takeaway daalt vrijdag bijna 6 procent. Analist Corné van Zeijl van Cardano wijst op Exane BNP Paribas, dat het advies voor de maaltijdbezorger verlaagde van Neutraal naar Underperform. Ook zou JPMorgan het koersdoel voor Just Eat Takeaway iets hebben verlaagd. Het aandeel noteert vrijdag 5,9 procent lager op 12,92 euro. Bron: ABM Financial News

