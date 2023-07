B&S wil KPMG als accountant benoemen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: B&S

(ABM FN-Dow Jones) B&S wil KPMG als accountant en zal ter goedkeuring daarvan op 18 augustus een bijzondere aandeelhoudersvergadering bijeen roepen. Dit maakte de distributeur in consumentengoederen donderdagochtend bekend. In mei van dit jaar bleek het bedrijf zonder accountant te zitten, nadat het contract met Deloitte eerder dit jaar afliep. Het bedrijf was toen in gesprek met twee "serieus geïnteresseerde" kandidaten. Op de vergadering medio augustus wil B&S ook Erna Versteegden benoemen als vierde, onafhankelijk lid van de raad van commissarissen. Bron: ABM Financial News

