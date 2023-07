Claimemissie Sif bijna volledig onderschreven Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sif

(ABM FN-Dow Jones) Sif Holding heeft aanmeldingen ontvangen voor 98,8 procent van de aandelen die worden aangeboden bij de claimemissie, die circa 50 miljoen euro moet opleveren. Dit maakte de funderingsspecialist woensdag bekend. Sif kondigde de claimemissie op 16 juni van dit jaar aan. De intekening liep dinsdagavond af. Er werden op circa 4,3 miljoen aandelen ingetekend. Het restant van 48.470 aandelen komt voor rekening van Grachtenheer 10 B.V. voor 11,50 euro per stuk. Bestaande aandeelhouders konden voor elke 41 aandelen in bezit inschrijven op 7 nieuwe aandelen voor een prijs van 11,50 euro. Sif verwacht dat de nieuwe aandelen op 7 juli verhandelbaar zijn. Het aandeel Sif sloot dinsdag in Amsterdam op 12,82 euro. Bron: ABM Financial News

