ASR rondt overname Aegon Nederland af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) Verzekeraar ASR Nederland heeft de overname met Aegon Nederland afgerond. Dit maakte ASR dinsdagochtend bekend. De Autoriteit Consument & Markt heeft de samenvoeging goedgekeurd en de De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank hebben een verklaring van geen bezwaar afgegeven. Eerder al gingen de ondernemingsraden akkoord met de plannen. Vorig jaar oktober werd de samenvoeging van de activiteiten van ASR en Aegon Nederland aangekondigd. Deze samenvoeging wordt gefaseerd uitgevoerd en is naar verwachting uiterlijk in 2026 afgerond. Zoals goedgekeurd tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 17 januari is met de afronding van de transactie de raad van commissarissen van ASR uitgebreid van 5 naar 7 leden met de benoeming van Daniëlle Jansen Heijtmajer en Lard Friese. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.