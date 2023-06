Aedifica haalt de beoogde 380 miljoen euro op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN) Aedifica heeft met een kapitaalverhoging de beoogde 380,4 miljoen euro opgehaald. Dit maakte het zorgvastgoedbedrijf vrijdagmiddag bekend. Tijdens de openbare aanbieding, die is afgesloten op 29 juni 2023, werd ingeschreven op 5.989.188 nieuwe aandelen, tegen een uitgifteprijs van 52,00 euro per aandeel. Dit is 81,87 procent van het maximum aantal aangeboden nieuwe aandelen, aldus Aedifica. "De 7.294.183 onherleidbare toewijzingsrechten die niet werden uitgeoefend tijdens de inschrijvingsperiode of als dusdanig werden gekwalificeerd, werden op 30 juni 2023 in de vorm van scrips verkocht via de private plaatsing van scrips", aldus het bedrijf. Kopers van deze scrips schreven daarmee in op 1.326.214 nieuwe aandelen aan dezelfde prijs en tegen dezelfde inschrijvingsratio, volgens Aedifica. De opbrengst zal Aedifica gebruiken voor verdere versterking van de balans, financiering van de projecten in de pijplijn en voor nieuwe investeringskansen als die zich voordoen, meldde het bedrijf eerder al. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet.