Jefferies haalt Ebusco van kooplijst en halveert koersdoel ruim

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft vrijdag het advies voor Ebusco verlaagd van Kopen naar Houden, terwijl het koersdoel van 18,00 naar 8,00 euro ging. De orderinstroom bedraagt dit jaar 303 bussen, in lijn met de ontwikkelingen in de tweede helft van 2022, zo merkte analist David Kerstens op, maar dat is wel 67 procent lager dan in de eerste jaarhelft van 2022. De productiecapaciteit wordt bovendien trager dan verwacht opgevoerd voor het model 3.0, waardoor een productiedoelstelling op middellange termijn van meer dan 3.000 bussen "wel erg optimistisch" lijkt. Jefferies verlaagde de EBITDA-ramingen voor dit jaar met 33 procent en de omzettaxaties werden met 8 procent verlaagd. Voor 2024 gingen de verwachtingen zelfs met respectievelijk 53 en 25 procent omlaag. Als gevolg werd Ebusco van de kooplijst gehaald en werd het koersdoel flink neerwaarts bijgesteld. Met dit nieuwe koersdoel is de waardering van Ebusco in lijn met die van sectorgenoten. Het aandeel Ebusco sloot donderdag op 8,40 euro. Bron: ABM Financial News

