Micron Technology presteert beter dan verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Micron Technology heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse chipmaker.

"Micron behaalde het afgelopen kwartaal een omzet, brutomarge en winst per aandeel die allemaal boven het midden van de afgegeven bandbreedte lagen", zei CEO Sanjay Mehrotra. "Wij zijn van mening dat de chipindustrie het dieptepunt in omzet is gepasseerd en we verwachten dat de marges zullen verbeteren, naarmate het evenwicht tussen vraag en aanbod in de industrie geleidelijk wordt hersteld", voegde hij toe.

Micron Technology boekte het afgelopen kwartaal een nettoverlies van 1,9 miljard dollar, ofwel 1,73 dollar per aandeel, in vergelijking met een winst van 2,6 miljard dollar, ofwel 2,34 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder.

Het aangepaste verlies bedroeg 1,43 dollar per aandeel, tegenover een aangepaste winst van 2,59 dollar per aandeel.

De omzet daalde van 8,64 miljard in dezelfde periode een jaar eerder, naar 3,75 miljard dollar het afgelopen kwartaal.

Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepast verlies van 1,61 dollar per aandeel op een omzet van 3,65 miljard dollar.

Outlook

Voor het lopende kwartaal wordt een omzet verwacht van 3,90 miljard dollar met een op- en neerwaarts potentieel van 200 miljoen dollar. Het resultaat per aandeel wordt geraamd op een verlies van 1,34 dollar per aandeel tot een winst van 0,07 dollar per aandeel.

Het aandeel Micron Technology noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 3,1 procent hoger.