WSJ: Mogelijk meer beperkingen voor AI-chips voor China

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nvidia en AMD stonden woensdag lager in de handel voorbeurs, nadat The Wall Street Journal dinsdagavond meldde dat Washington overweegt om de beperkingen uit te breiden op de verkoop van chips aan China, om te voorkomen dat Chinese bedrijven zulke chips gebruiken voor het trainen van kunstmatige intelligentie. Nvidia haalt ongeveer een vijfde van zijn omzet uit China en de twee bedrijven zijn marktleiders voor chips die essentieel zijn voor de ontwikkeling van generatieve AI-modellen, zoals ChatGPT. Nvidia ontwierp dit jaar minder geavanceerde chips die niet vallen onder de exportbeperkingen van het Amerikaanse ministerie van handel. Washington overweegt nu om volgende maand de beperkingen uit te breiden tot minder krachtige halfgeleiders, meldde The Wall Street Journal. De Verenigde Staten maken zich steeds meer zorgen over de technologische ambities van Beijing, zoals het gebruik van AI in militaire en wetenschappelijke toepassingen die de geopolitieke balans zouden kunnen laten omslaan. Bron: ABM Financial News

