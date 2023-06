Beursblik: Jefferies ziet kansen voor Europese bankaandelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Europese banken worden verhandeld tegen historisch lage waarderingen, terwijl hun winstgevendheid en rendementspotentieel structureel ten goede zijn veranderd. Bezorgdheid over de macro-economische omstandigheden zorgt ervoor dat de markt dit nog niet onderkent, aldus een rapport van zakenbank Jefferies dat maandag werd gepubliceerd. Volgens de analisten van de zakenbank hebben de slechte resultaten van de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat beleggers veelal Onderwogen in Europese banken zijn, terwijl de sector flinke stappen heeft gemaakt. De sector is ook goed voor de aandeelhouder. De analisten van Jefferies verwachten dat aandeelhouders van Europese banken gemiddeld 9 procent rendement zullen maken dankzij een combinatie van aandeleninkopen en dividenden. In de komende drie jaar zal de sector ongeveer 28 procent van zijn Marktkapitalisatie uitkeren, is de verwachting van Jefferies. Ook zijn de waarderingen historisch gezien bijzonder laag en handelen de bankaandelen grofweg op een koers-winstverhouding van 6,3 voor 2023 waarbij het gemiddelde sinds 2015 rond de 10,5 ligt. Volgens de analisten weerspiegelen de huidige koersen dat er geen dubbelcijferige groei van het rendement op eigen vermogen verwacht mag worden, maar dat dit weer in de buurt zal komen van de historische winstgevendheid van enkelvoudige groei. Jefferies denkt dat de markt dit verkeerd ziet en zegt wel degelijk uit te gaan van een dubbelcijferige groei. Hoogstwaarschijnlijk zal een herwaardering plaatsvinden wanneer de economische vooruitzichten verbeteren en de verwachte zachte landing meer tractie krijgt. Jefferies benadrukt wel dat beleggers selectief moeten zijn in de individuele keuzes en hebben een voorkeur voor ING en KBC in de Benelux, met koersdoelen van respectievelijk 16,80 en 85,00 euro. Daarbuiten kijkt Jefferies naar HSBC, Unicredit, BNP Paribas, Caixabank, Société Générale en Banco BPM. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.