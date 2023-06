Philips koopt miljoenen aandelen in voor bonussen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips gaat tot 7,1 miljoen aandelen inkopen om bonusregelingen voor personeel te dekken. Dat maakte het bedrijf woensdagavond bekend. Bij de huidige koers vertegenwoordigen deze aandelen een waarde van in totaal 136 miljoen euro. De aankoop zal worden gedaan door één of meer transacties in het tweede of derde kwartaal. De levering van de aandelen zal dan in 2024 of 2025 plaatsvinden. Bron: ABM Financial News

