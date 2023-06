Futures voorspellen terughoudende opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een terughoudende opening tegemoet. Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 500 tot 0,1 procent hoger. Beleggers zijn in afwachting van het Amerikaanse inflatiecijfer dat vanmiddag verschijnt en medebepalend is voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Gerekend wordt op een kerninflatie van 5,3 procent in mei. Dat zou een daling zijn van de 5,5 procent in april. Voor de gewone inflatie wordt gerekend op 4,0 procent. Marktkenners verwachten niet dat het cijfer invloed zal hebben op het rentebesluit van de Fed op woensdagavond, tenzij het cijfer tegenvalt. Bij een gewone inflatie van 4,9 procent of meer, zouden de Amerikaanse beurzen flink kunnen dalen, volgens JPMorgan. Komt de inflatie op 3,9 procent of minder uit, dan zou dat een flinke impuls kunnen zijn voor de beurzen. Beleggers reageren dinsdag ook positief op ingrijpen door de Chinese centrale bank. Op macro-economisch vlak werd al bekend dat het vertrouwen onder Amerikaanse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in mei is gestegen. De vertrouwensindex steeg van 89,0 in april naar 89,4 afgelopen maand. De euro/dollar noteert dinsdagmiddag op 1,0801. De olieprijzen stijgen zo'n 2 procent. Bedrijfsnieuws Oracle heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. Dit bleek maandag nabeurs uit de cijfers van de Amerikaanse cloudspecialist. De Amerikaanse toezichthouder Federal Trade Commission heeft maandagavond laat laten weten de overname van Activision Blizzard door Microsoft te willen blokkeren. Aandelen van Manchester United noteren voorbeurs flink hoger na een bericht dat Sjeik Jassim bin Hamad al-Thani uit Qatar binnenkort zal worden aangekondigd als de voorkeursbieder om de club over te nemen. Dit meldde Al-Watan, een lokale krant uit Qatar dinsdag. Home Depot bevestigde dinsdag de outlook voor heel zijn boekjaar tijdens een beleggersdag. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger gesloten. De S&P 500 index steeg 0,9 procent tot 4.338,93 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 34.066,33 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent hoger op 13.461,92 punten. Bron: ABM Financial News

