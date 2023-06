NX Filtration verlengt samenwerking met Aqualia Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) NX Filtration gaat verder met Aqualia in de ontwikkeling van zuiveringstechnieken voor drinkwater. Dit maakte de water- en drankenfilteraar woensdag voorbeurs bekend. De verlenging volgt op een pilot van twee jaar waarin beide bedrijven een aantal tests uitvoerden met de techniek van NX Filtration. Aqualia is een waterdienstverlener in 18 landen met 43,7 miljoen afnemers en is daarmee de vierde in Europa in de branche voor drinkwaterlevering. De looptijd en financiële details van de samenwerking werden woensdag niet toegelicht. Bron: ABM Financial News

