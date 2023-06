'TSMC terughoudender met investeren' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TSMC

(ABM FN-Dow Jones) TSMC zal dit jaar aan de voorzichtige kant zijn met investeren. Dit zei voorzitter Mark Liu dinsdag tegen journalisten, aldus Bloomberg. TSMC zei eerder dit jaar tussen de 32 en 36 miljard dollar te zullen investeren, maar volgens Liu zal het bedrijf vermoedelijk aan de onderkant van deze bandbreedte uitkomen. Verder herhaalde de topman dat de omzet in de eerste jaarhelft vermoedelijk 10 procent lager uitvalt, gerekend in Amerikaanse dollars. Bron: ABM Financial News

