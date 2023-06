AEX houdt openingswinst vast, koerssprong IMCD en JET Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is met licht optimisme aan de nieuwe week begonnen. De AEX stijgt maandagochtend 0,2 procent naar 766,17 punten. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op berichten dat China kijkt naar nieuwe steunmaatregelen voor zijn vastgoedmarkt, "die een impuls gaven aan grondstofaandelen". Vrijdag vonden de markten wereldwijd steun in de goedkeuring voor het wetsvoorstel om het Amerikaanse schuldenplafond te verhogen. Ook was er vanochtend aandacht voor een verlaging van de olieproductie. Saoedi-Arabië zal de productie vrijwillig verlagen met nog eens 1 miljoen vaten olie per dag in juli. Dat heeft de grootste olieproducent zondag verklaard na een vergadering waarin oliekartel OPEC+ besloot om de bestaande productiedoelen langer te handhaven. De euro/dollar noteerde maandag op 1,0691 en olie werd duurder als gevolg van de genoemde productieverlaging. Een vat Brent olie noteerde ruim 2 procent hoger op 78,00 dollar. Stijgers en dalers In de AEX wordt de lijst vanochtend aangevoerd door IMCD met een koersstijging van 2 procent. Shell profiteert van de hogere olieprijs en noteert bijna een procent hoger. ASMI handelt bijna 2 procent lager, nadat Degroof Petercam het aandeel van de kooplijst haalde, nadat het koersdoel van 390 euro werd bereikt. In de AMX gaat Just Eat Takeaway aan kop en wint ruim 2 procent, ondanks een koersdoelverlaging bij Citi Research. De zakenbank herhaalde wel de koopaanbeveling op het aandeel. Ook CTP stijgt vandaag en noteert 2 procent hoger op 12,68 euro. Alfen daalt 1,4 procent na een flinke koersdoelverlaging van Berenberg. De bank handhaaft wel het koopadvies op Alfen. Bij de smallcaps gaat Ebusco aan de leiding met een koerswinst van bijna 2 procent. Avantium is de hekkensluiter met een verlies van 3 procent. Bron: ABM Financial News

