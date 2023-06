Futures wijzen op hogere opening van Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wezen donderdag rond het middaguur op een hogere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,3 procent in het groen. Amerikaanse beleggers haalden steun uit het nieuws dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden vannacht met grote meerderheid instemde met het akkoord dat president Joe Biden en House Speaker keven McCarthy afgelopen weekend sloten over een verhoging van het schuldenplafond. "Terwijl de afgelopen dagen werden gedomineerd door zorgen over het Amerikaanse schuldenplafond, dat in de nacht van woensdag op donderdag de eerste hindernis nam [richting volledige goedkeuring], werden de dalingen op de aandelenmarkten gisteren grotendeels veroorzaakt door zorgen over de zwakte van de Chinese economie", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een zestal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de arbeidskosten in het eerste kwartaal, gevolgd door een tweetal inkoopmanagersindices, de bouwuitgaven en de wekelijkse olievoorraden. Ook staat het banenrapport van ADP vandaag op de agenda, een dag later dan gebruikelijk. Vrijdag volgt dan het officiële rapport. De euro/dollar noteerde op 1,0707. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0682 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0689 op de borden. De olieprijs noteerde donderdag licht hoger. Bedrijfsnieuws Salesforce noteerde voorbeurs 5,6 procent lager. Het Amerikaanse softwarebedrijf boekte het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet, maar de afgegeven outlook stelde licht teleur. C3.ai daalde voorbeurs ruim 20 procent, nadat de definitieve omzetcijfers gelijk waren aan de voorlopige cijfers van half mei, die de aandelenkoers enorm hadden doen stijgen. C3.ai gaf echter ook een outlook af die iets tekort schoot ten opzichte van de analistenverwachtingen. Het aandeel Okta kelderde ook ruim 20 procent. De rode cijfers vielen mee, maar de CEO deelde wel zijn zorgen over de verslechterende economie. Nordstrom steeg voorbeurs 6,5 procent, nadat het warenhuis in het eerste kwartaal de analistentaxaties overtrof. Het concern herhaalde zijn verwachtingen voor het volledige boekjaar. Crowdstrike lijkt 11 procent lager te gaan openen. Ook hier schoot de afgegeven outlook wat tekort. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,6 procent lager op 4.179,83 punten. De Dow Jones index eindigde 0,4 procent in het rood op 32.908,27 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,6 procent tot 12.935,29 punten. Bron: ABM Financial News

